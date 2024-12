Torino, Vanoli: "Sanabria deve essere più cinico. Mercato? La società sa fare bene il suo lavoro"

Getty Images

Paolo Vanoli ha presentato in conferenza stampa la partita di domani del suo Torino contro il Bologna: "Come sempre c'è qualche piccola defezione. Abbiamo recuperato Sosa che ha avuto un virus intestinale, poi Ricci oltre al virus hai avuto anche un po' di febbre ma dovrebbe essere della partita domani. Vediamo oggi. Ilic sta bene, se l'ho portato in panchina con l'Empoli è perché fa parte del gruppo. Come Vlasic è un giocatore con qualità importanti ma nel calcio le qualità sono fine a se stesse, deve imparare a mettere la squadra davanti".

"E' una bella sfida contro una squadra importante, con un allenatore che conosco perché ci ho giocato insieme a Verona e sono contento per dove arrivata. Dovremo essere bravi a non commettere errori nella prima costruzione perché loro pressano e trasformano la pressione in occasioni da gol. Dobbiamo restare in partita e sviluppare le nostre idee"."Quando si attraversano lunghi periodo senza la vittoria perdi un po' di autostima, in questi due mesi siamo stati bravi a tenere la testa sul pezzo. Da alcune settimane vedevo la squadra in crescita, il risultato di Empoli è il coronamento di queste settimane. Ma non abbiamo fatto niente: abbiamo avuto un periodo bello a inizio campionato, poi la crisi. Ora dobbiamo tenere i piedi per terra sapendo che domani troviamo una squadra forte".

"No, a me Vlasic piace di più dentro il campo. Sa proteggere palla, vuole stare nel vivo del gioco. Sta crescendo molto. Quando parlo di 3-4-3, intendo che all'interno della gara si può attaccare in questo modulo ma credo che la nostra strada sia difendere con il 3-5-2 e lui sa fare bene la mezzala"."Gioca Maripan. Anche se Walukiewicz ha giocato con la Polonia al centro, ma penso che Maripan abbia l'esperienza per affrontare Castro. Gli accorgimenti vanno fatti come collettivo. In campo aperto c''è una differenza tra Saul e Guillermo, per questo dovremo essere più compatti".

"Per me è possibile, dipende solo dalla mentalità. Dobbiamo trovare un equilibrio. Se questi giocatori si mettono al servizio della squadra, si può giocare con loro tre. Io voglio giocatori affamati, ambiziosi, quando sei ambizioso sei al servizio della squadra"."Sanabria lo sto vedendo bene, deve essere più cattivo e andare a ricercare il gol. Deve diventare più cinico, tirare fuori il sangue dell'attaccante perché i gol li ha, lo ha dimostrato in passato. Deve avere la voglia di spaccare la porta".

"Sono concentrato sulla partita di domani, io devo pensare a fare il mio compito, la società sa fare bene il proprio"."Domani mi aspetto continuità. In queste quattro partita abbiamo fatto ottime prestazioni. Abbiamo la possibilità di giocare in casa contro una squadra di ottimi livello".

"Giocare in casa davanti ai nostri tifosi che incitano la squadra è la cosa più bella, il nostro compito è trascinare i tifosi"."Io guardo sempre gli altri sport se mi possono insegnare qualcosa. Ci sono giocatori che hanno caratteristiche per cambiare la partita, quando si costruisce una squadra questo è determinante. Il campionato italiano è molto difficile a livello tattico, avere quei giocatori che hanno quel guizzo che fanno cambiare la partita è determinante. Questo non significa che un giocatore lo devi prendere per la panchina. Njie, Karamoh, ma anche Vlasic e Adams, sono giocatori che hanno le qualità per dare un grande apporto entrando dalla panchina, ma questo è un processo per diventare giocatori importanti dal 1'".

"Tutti hanno la possibilità di giocare, Valentino si sta allenando bene e forte. Anche contro l'Empoli quando è entrato ha fatto valere la sua esperienza e la sua capacità nella gestione della palla. In questo momento con Sosa recuperato al 100% che a Empoli ha fatto vedere le sue qualità e oggi si deve confermare, abbiamo quattro giocatori importanti sulle fasce".

"Anche settimana scorso ho detto che ho parlato con il presidente e il direttore di mercato, sappiano benissimo che dopo l'infortunio di Zapata abbiamo bisogno di un innesto in fase offensivo. Non mi voglio perdere su altre questione e voglio far sì che i miei giocatori restino concentrato su queste due partite. I giocatori sanno che la rosa va completato ma noi possiamo migliorare solo quello che è il campo".