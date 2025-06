Torino-Vanoli, ufficiale la separazione. Arriva Baroni

Getty Images

Nota del Club — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) June 5, 2025

Mancava solo l'annuncio per l'addio di Vanoli, dopo una sola stagione alla guida dei granata, è arrivato nella mattinata odierna.Ora si attende un'altra ufficialità in casa Toro, quella di: l'ex allenatore della Lazio è stato individuato come il nome giusto da cui ripartire e nelle scorse ore si è accordato con la società di Urbano Cairo per un contratto biennale fino al 2027.

- Il Torino Football Club e il tecnico Paolo Vanoli non proseguiranno insieme nel prossimo campionato.La Società desidera ringraziare Vanoli e il suo gruppo di lavoro per l'impegno e la dedizione dimostrati in questa stagione in granata e augura loro il meglio nel prossimo futuro.