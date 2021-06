Il Torino è alla ricerca di nuovi trequartisti per il 3-4-2-1 di Ivan Juric. Tra i giocatori seguiti c'è anche Franco Vazquez, calciatore italo-argentino che si è appena svincolato dal Siviglia. Negli scorsi giorni si sono registrati dei contatti tra il dt Davide Vagnati e l'agente del giocatore ma la trattativa non è mai decollata.



Vazquez è infatti considerato l'alternativa a Junior Messias, la vera prima scelta di Vagnati per il ruolo di trequartista. Se la trattativa per il giocatore del Crotone non dovesse andare a buon fine, allora il Torino virerebbe con decisione sull'ex Palermo.