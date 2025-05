Simone Gervasio

fortunato nell’occasione della rete annullata, bravo su Zerbin, qualche colpa in più sulla rete di Perez dove lascia sguarnito il primo pallo. E nel finale rischia la frittata con un lancio troppo cortopoco attento e sempre in difficoltà nel miss-match con Haps. L’esterno del Venezia è molto più veloce di lui e la squadra di Di Francesco prova a sfruttarne queste caratteristiche cercandolo spesso e volentieri, anche direttamente con lanci di Radu. Il difensore del Torino ci capisce poco ed esce all’intervallo (molto più costante nella spinta, ingresso positivo per la squadra)

va a vuoto sullo 0-1 quando quasi si scontra col suo compagno di reparto e può solo vedere la targa del centrocampista veneziano: male quando viene puntato dal brillante Yeboah, male quando imposta. Si fa vedere per qualche intervento spericolato e quando su un suo lancio sgangherato parte l’azione del vantaggio lagunare. Lui e Coco stendono un tappeto rosso per Kike Perez (pericoloso quando si proietta in avanti, pesca Casadei solo in area ma l’ex Chelsea non gli fa aggiungere un assist al tabellino. Sale di livello nella ripresa ma non riesce a incidere

spreca una grossa chance con uno dei suoi inserimenti. Il suo colpo di testa si spreca largo, poteva fare di più in quell’occasione e nella gara tutta. Gira a vuoto, non entra mai in partita, si prende un giallo e saluta la compagnia all’intervallo: volenteroso ma ovviamente acerbo, prova a cambiare il momentum della gara): troppo macchinoso in alcune circostanze, troppo falloso per tutta la gara. Macina errori su errori in regia e nell’accompagnare la manovragrande fisicità e altrettanta corsa ma stasera il livello delle sue giocate è più basso del solito

nel primo tempo è frenato da problema alla mano e dal non trovare la giusta posizione in campo, nel secondo molla gli ormeggi e attacca fin dall’inizio. Prima calcia, trovando l’opposizione del suo compagno Adams, poi ci riprova e stavolta Radu deve volare all’angolo. Infine trova il pareggio dal dischettosciagurato quando con un retropassaggio lento e prevedibile fa partire un pericoloso contropiede degli avversari. Troppo compassato, troppi tocchi col pallone tra i piedi, nessuno di questi cambia l’inerzia della garaschierato a sorpresa al posto di Adams, non entra mai in gara. Se ne va all’intervallo ma era stato difficile accorgersi della sua presenza. Occasione sprecata, difficilmente ne arriveranno altre in questa stagione (ci mette cinque minuti per sfiorare il pareggio e fare tutto quello che non aveva fatto il paraguaiano, trova una bella risposta di Radu. Nel finale altro piattone che finisce alto e gli lascia qualche rammarico

: primo tempo pessimo, chiuso tra i fischi, secondo gagliardo. Negli spogliatoi si sarà fatto sentire. Curiosa la scena del lieve mancamento che testimonia come non fosse in grandi condizioni staseranel primo tempo viene messo in difficoltà più da alcuni retropassaggi dei suoi compagni di squadra che da reali tentativi del Torino. Nel secondo risponde presente al tentativo di Che Adams e alla staffilata di Vlasic che però lo batte dal dischettoregge la baracca con Idzes, buona prova ma gli avanti del Torino, soprattutto nel primo tempo, sono poca cosa

baluardo della difesa, bravo a rompere la linea e ad attaccare il portatore di palla. Getta via però un primo tempo da dominatore con una sciocchezza nella ripresa quando contesta un’azione di Elmas con un tocco di mano. Rigorino da Var che però macchia prestazione e potenziali tre punti: conferma le ottime prestazioni recenti. Non sbaglia mai e impone stazza e fisicità a chi prova a metterlo in difficoltàtrova il più facile dei tap-in ma un fuorigioco millimetrico gli fa strozzare l’urlo in gola, può fare meglio nella seconda chance che gli capita tra i piedi quando deposita nelle mani di Milinkovic-Savic un tiro che sembra più un passaggio

primo tempo in cui corre tanto ma si mette poco in mostra fino al finale. È il 36’ quando, sfruttando un mar Rosso che si apre nella difesa del Torino, ci si infila e riesce anche a battere Milinkovic-Savic. Rete che pesa come un macigno. Nella ripresa è costretto a uscire per un colpo al mento (55’ Conde 5,5: entra nel momento peggiore dei suoi, non brillabuon approccio, cala nella ripresa. Qualche lancio meno preciso del solito, tanta corsa e personalitàregia e corsa a perdifiato, dopo alcune prestazioni sottotono torna al suo livello. E per il Venezia cambia la musica

una delle armi di Di Francesco per scardinare la difesa torinista, è una costante spina nel fianco per Vanoli. Come tutta la sua squadra, si vede meno nella ripresail più in palla dei suoi. Come con Empoli e Milan è pimpante, non ha paura di puntare e dribblare chiunque gli si pari davanti. Nelle prime fasi della gara sfugge a Coco ma solo il palo gli nega la gioia del goal, poi arma Zerbin che spreca e imbastisce la bella azione del vantaggio. Cala nella ripresa, fino al cambio (entra al posto del migliore in campo – che si infuria – e non fa meglio di lui, anzi)

penalizzato oltremodo per qualche cm sull’azione della rete annullata dove, partendo da offside, aveva trovato un bel guizzo e un bell’assist. Entra nella manovra, anche un po’ casuale, dello 0-1. Si batte e questo basta (70’: gli capita una buona occasione su errore di Milinkovic-Savic ma il bomber entrato dalla panchina cincischia e si fa riprendere dai difensorisolita storia. La sua squadra gioca bene soprattutto nel primo tempo poi cala nel secondo e viene ripresa. È sfortunato e se ne lamenta in panchina ma nella seconda frazione i suoi si sciolgono e non portano a casa quei 3 punti che avrebbero cambiato il finale di stagione