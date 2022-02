L'anticipo serale della 25esima giornata di Serie A mette di fronte il Torino di Juric e il Venezia di Paolo Zanetti. I granata, che recuperano Gleison Bremer fresco di rinnovo, sono in cerca di riscatto dopo la sconfitta maturata nei minuti finali contro l'Udinese. Il Venezia invece attraversa un momento di crisi e si affida all'ex di turno Mattia Aramu per ritrovare punti in classifica. I granata devono rinunciare agli squalificati Mandragora e Lukic, che saranno sostituiti da Pobega e dal nuovo arrivato Ricci, in ballottaggio con Linetty. In attacco torna a disposizione Belotti, ma rimane in vantaggio Sanabria davanti a Brekalo e Praet. Per il Venezia pronti Okereke ed Henry a completare il tridente con Aramu.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - La partita avrà inizio alle 20:45, con diretta televisiva su Sky e in streaming su Now e Sky Go, oltre che sulla piattaforma Dazn.



LE PROBABILI FORMAZIONI



TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Pobega, Ricci, Vojvoda; Praet, Brekalo; Sanabria.



VENEZIA (4-3-3): Romero; Ampadu, Svoboda, Caldara, Haps; Cuisance, Crnigoj, Busio; Aramu, Okereke, Nani.