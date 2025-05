Torino-Venezia 0-0 LIVE

Getty Images

Torino-Venezia 0-0Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco, Biraghi; Casadei, Ilic, Gineitis; Vlasic, Elmas; Sanabria. All.: Vanoli.Radu; Schingtienne, Idzes, Candé; Zerbin, Kike Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, Haps; Yeboah, Gytkjaer. All.: Di Francesco.Sozza

Ladellasi apre con l'anticipo del venerdì, in scena alle 20.45, all'Olimpico Grande Torino, tra i granata di Paolo Vanoli e il-Venezia di Eusebio Di Francesco. Situazioni di classifica diversa per i due club: i granata, reduci dalla sconfitta di Napoli, sono decimi in classifica con 43 punti, non hanno grosse velleità di classifica ma vogliono onorare l'anniversario di Superga, che ricorre domenica. Gli arancioneroverdi invece, dopo il ko interno contro il Milan, sono 18esimi con 25 punti e hanno bisogno di fare risultato per alimentare le speranze salvezza.