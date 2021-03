Di un possibile ritorno al Torino di Gian Piero Ventura, non nelle vesti di allenatore ma di direttore tecnico, si è parlato a lungo anche se alle parole non sono mai seguiti i fatti da parte della società. Ora però è stato proprio l'ex ct della nazionale ad aprire a questa possibilità.



"Se nel futuro mi vedo come direttore tecnico? Mi vedo nel calcio. Ho fatto trentasei anni ininterrotti di panchina. Da un lato c’è l’amore per il campo e i giocatori e dall’altro quello per il calcio. Se ci fosse la possibilità... Magari al Torino? Per qualsiasi ruolo ha un senso se parto dall’inizio” ha dichiarato Ventura a TMW.