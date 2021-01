Da alcuni giorni si sono rincorse voci su un possibile ritorno al Torino di Gian Piero Ventura in qualità di nuovo direttore tecnico della società granata: voci che, al momento, non hanno però trovato riscontrati oggettivi.



Il presidente Urbano Cairo ha infatti al momento ribadito la propria fiducia in Davide Vagnati, che resta comunque sotto esame: di un eventuale cambio di direttore tecnico se ne riparlerà più avanti. Ma, per ora, un ritorno al Toro di Ventura sembra improbabile.