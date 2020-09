Il Torino è ancora a caccia del regista: la strada che porta a Lucas Torreira si sta facendo sempre più in salita, per questo motivo il direttore tecnico Davide Vagnati sta tenendo vivi i contatti con l'Argentinos Juniors per Fausto Vera. L'offerta giusta al club sudamericano non è però ancora arrivata.



Vera è pronto a lasciare l'Argentinos Juniors nel caso in cui dovesse arrivargli una proposta interessante: anche la società argentina è pronta a lasciar partire il giocatore e ha dato la proprio disponibilità alla cessione.