Si è bloccata la trattativa tra il Torino e l'Argentinos Juniors per il passaggio in granata di Fausto Vera. Lo ha spiegato il presidente del club di Buenos Aires, Cristian Malaspina, intervenendo ai microfoni di Radio Colonia.



"La trattativa con il Torino è in una fase di impasse per una questione economica. ​Per Vera stiamo parlando anche con altri club e certamente un'offerta arriverà. Sarà difficile trattenerlo. In Europa il mercato si è aperto da poco, noi continuiamo a mantenere la nostra linea per quanto riguarda il prezzo del giocatore, per questo motivo le trattative a volte sono lunghe" ha dichiarato Malaspina.