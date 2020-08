Prosegue la trattativa tra il Torino e l'Argentinos Juniors per il giovane regista Fausto Vera. L'eventuale arrivo del centrocampista argentino non escluderebbe però quello del connazionale Lucas Biglia, in scadenza di contratto con il Milan.



Il Torino da alcuni giorni ha trovato l'accordo con Biglia ma il direttore tecnico Davide Vagnati non ha ancora chiuso l'operazione: il dirigente granata vuole infatti valutare tutte le alternative possibili prima di far firmare il contratto all'argentino. Ma non sarà l'eventuale arrivo di Vera a far eclissare questa trattativa.