Simone Verdi e Andrea Belotti giovedì non saranno a disposizione di Marco Giampaolo per la partita di Coppa Italia contro la Virtus Entella: i due attaccanti, infatti, anche questo pomeriggio hanno svolto un allenamento differenziato rispetto ai propri compagni di squadra.



L'obiettivo del Torino è quello di riuscire a recuperare almeno Andrea Belotti per la partita di lunedì contro la Sampdoria.