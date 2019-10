Tra i giocatori che potrebbero tornare titolari nella formazione del Torino in vista del derby di sabato contro la Juventus ci sono anche Iago Falque e Simone Verdi. Entrambi contro la Lazio sono partita dalla panchina per poi entrare in campo nel secondo tempo per aumentare la qualità in attacco della squadra.



I cambi sono serviti però a poco alla squadra di Walter Mazzarri, anche perché poco dopo il loro ingresso la partita si è di fatto chiusa con l'espulsione di Nicolas Nkoulou e il conseguente rigore del 3-0 trasformato da Ciro Immobile.