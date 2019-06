Il Torino si prepara per i preliminari di Europa League e Cairo vuole arrivarci con un grande colpo: il ritorno di Simone Verdi. Il fantasista, ex granata, è la prima scelta e ora la trattativa con il Napoli può entrare nel vivo: come riferisce Tuttosport, De Laurentiis chiede 25 milioni di euro, il Toro non vuole andare oltre i 18 milioni e tiene aperta la pista che porta a Caprari come alternativa.