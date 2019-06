Il Torino prepara grandi manovre per l'estate, dalla difesa all'attacco la lista di nomi sul taccuino di Cairo è lunga. A partire da Simone Verdi e Mario Rui: il Napoli chiede 43 milioni di euro per la coppia, i granata potrebbero accontentarsi di andare sull'ex Bologna che piace a Mazzarri e all'Atalanta. Il nome nuovo però, riferisce Tuttosport, è quello di Maxime Gonalons: risolti i problemi fisici che lo hanno penalizzato a Siviglia e tornato a Roma al termine del prestito, può diventare una pista calda per la mediana. Altra idea sempre viva per la difesa, in alternativa a Mario Rui, è Diego Laxalt del Milan, ma attenzione anche alle potenziali uscite: dalla Spagna rimbalza l'interesse proprio del Siviglia per Armando Izzo, che Cairo reputa incedibile.