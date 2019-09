C'era tanta attesa nel vedere finalmente in campo Simone Verdi dal primo minuto con la maglia del Torino. Il trequartista, però, contro il Milan non ha di certo brillato. Anzi. La sua prestazione è stata opaca, tanto che nonostante lo svantaggio a inizio secondo tempo Walter Mazzarri lo ha richiamato in panchina.



Il talento dell'ex Napoli non è in discussione, ma per poter fare la differenza dovrà prima di tutto ritrovare la migliore condizione fisica. Come ha spiegato anche Walter Mazzarri, Simone Verdi non è ancora al top della forma e avrà bisogno ancora di tempo.