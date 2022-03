Sabato sera uno degli avversari che il Torino dovrà affrontare nella partita contro la Salernitana è Simone Verdi. Il trequartista a gennaio si è trasferito in prestito al club campano e a fine stagione tornerà alla base. Ma non per restare.



Verdi non rientra più nei piani della società granata e il presidente Urbano Cairo spera di riuscire a venderlo a titolo definitivo in estate e di riuscire a guadagnare un piccolo tesoretto da poter poi reinvestire nel mercato in entrata.