Simone Verdi è stato uno dei principali protagonisti della miracolosa salvezza della Salernitana. Il trequartista era arrivato in Campania a gennaio in prestito dal Torino ma il suo futuro sarà lontano dal Piemonte.



In questi mesi Verdi si è trovato molto bene a Salerno e, con la permanenza nella massima serie dei campani, potrebbe aprirsi una trattativa per il suo passaggio a titolo definitivo in Campania.