Da alcuni giorni Andrea Belotti e Simone Verdi stanno svolgendo degli allenamenti differenziati rispetto ai propri compagni di squadra a causa di alcuni problemi fisici accusati domenica scorsa, uno prima e l'altro durante la partita contro l'Inter.



Se in casa Torino c'è ottimismo sul fatto di riuscire a recuperare Belotti per il match di lunedì contro la Sampdoria, c'è più pessimismo per quanto riguarda Verdi. Sembra infatti improbabile che il numero 24 possa essere della partita contro i blucerchiati.