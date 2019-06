Riportare al Torino Simone Verdi non sarà semplice, ma il presidente granata Urbano Cairo ci proverà comunque fino all'ultimo. L'attaccante esterno del Napoli è infatti l'obiettivo numero per rinforzare il reparto offensivo della squadra di Walter Mazzarri e per questo sta tenendo vivi i contatti con l'entourage del giocatore.



Oltre che convincere il Napoli a cedere il calciatore, sarà difficile anche ottenere il sì dello stesso Verdi al trasferimento al Torino. L'intenzione del giocatore è infatti quella di restare alla corte di Carlo Ancelotti.