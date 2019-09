Dopo essere tornato a essere un giocatore del, Simonesul proprio profilo Instagram ha voluto salutare i tifosi del. ​"Ciao Napoli. Mi hai accolto e mi hai voluto bene dal primo giorno. Mi sono sentito a casa! Avrai sicuramente un tifoso in più! Ci vediamo presto in campo. Un grosso in bocca al lupo!" ha scritto l'attaccante postando un immagine di gioco con la maglia azzurra.Ricordiamo che Verdi si è trasferito in granata con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto da parte dei granata.