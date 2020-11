Simone Verdi, attaccante del Torino, parla a Dazn nell'immediata vigilia della partita con l'Inter: "Sicuramente la pressione è alta perché sappiamo lo sforzo fatto dalla società per portarmi qui. Devo pensare di non pensarci e dare una mano. Io so quello che lo staff e i compagni pensano di me, questo è importante. Io sono un giocatore che ha espresso il meglio di sé partendo largo in un 4-3-3, ma anche ora sulla trequarti provo a dare il mio apporto alla squadra".