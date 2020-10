A Bologna avevamo conosciuto un Simone Verdi molto bravo anche in fase realizzati, capace anche di andare in doppia cifra. Lo scorso anno invece, con la maglia del Torino, erano stato solamente due i gol realizzati dal fantasista, quest'anno le cose non stanno migliorando.



Verdi sta dimostrando di avere ancora problemi in zona gol, come si è visto anche contro il Sassuolo quando, presentatosi per due volte a tu per con Consigli, ha per due volte gettato alle ortiche le occasioni avute sparando il pallone addosso al portiere avversario.