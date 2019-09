Giovedì contro il Milan, per la prima volta in questo campionato, Simone Verdi è stato schierato nella formazione titolare del Torino. L'ex Napoli non è però stato autore di una prestazione positiva, nonostante ciò contro il Parma dovrebbe essere confermato nella formazione titolare.



"In questo periodo, probabilmente, se lo liberiamo da qualche compito difensivo in più può fare meglio. Se lo impiegherò lo farò con tutti gli accorgimenti per metterlo nella migliore condizione” ha dichiarato Walter Mazzarri a proposito dell'impiego di Verdi domani sera contro il Napoli.