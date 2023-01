Ivan Ilic e Isak Hien sono due obiettivi di mercato del Torino: il centrocampista è un rinforzo che Ivan Juric vorrebbe subito avere a disposizione, il difensore è invece un obiettivo per la prossima stagione.



Il dt granata Davide Vagnati ha impostato una doppia trattativa con il collega Sean Sogliano per i giocatore ma non è ancora riuscito a trovare un accordo: il Verona per cedere i due calciatori chiede 20 milioni di euro totali, il Torino nel offre 15 più altre 3 di bonus per un totale di 18. L'accordo tra le parti è vicino ma non c'è ancora: si continua a trattare.