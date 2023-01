Torino-Verona, gara valida per la 16esima giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Olimpico Grande Torino mercoledì 4 gennaio, alle 14:30 (sfida in diretta su DAZN, Zona DAZN 2 - canale 215 di Sky-, TimVision e Sky Go). Fin qui, i gialloblù hanno vinto solo uno degli ultimi 11 scontri nella massima serie contro i granata.



LE PROBABILI FORMAZIONI



TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Lazaro, Lukic, Ricci, Vojvoda; Vlasic, Miranchuk; Sanabria. All. Juric



VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Günter, Ceccherini; Depaoli, Hongla, Tameze, Doig; Verdi, Hrustic; Henry. All. Zaffaroni