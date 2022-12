Dopo un giorno di sospensione, è stata riaperta la prevendita dei biglietti per Torino-Verona, partita in programma allo stadio Olimpico Grande Torino il prossimo 4 gennaio.



Da sabato 31 dicembre sarà possibile acquistare i biglietti anche nel Settore Ospiti ma non per i tifosi gialloblù residente a Verona o nella provincia.