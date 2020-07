Il centrocampista venezuelano del Torino, Tomas Rincon ha dichiarato alla vigilia della partita in casa contro l'Hellas Verona: "Faccio i complimenti alla squadra di Juric perché hanno fatto un ottimo campionato da neopromossi in Serie A, ma noi domani dobbiamo giocare da Toro. C'è stanchezza, sarà importante giocare più con testa e cuore che con le gambe. Abbiamo regalato troppi punti, domani cercheremo di restare più lucidi possibile e fare una partita che ci permetta di avvicinarci nel migliore dei modi alla fine del campionato".



"Juric è un grandissimo allenatore con idee chiare e precise, ho un ottimo rapporto con lui. Ricordo che una volta mi ha chiamò per chiedermi di restare al Genoa perché voleva costruire la squadra attorno a me. Fu un grande complimento, abbiamo fatto sei mesi importanti e poi abbiamo preso strade diverse".