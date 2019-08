Samuel Gustafson non tornerà al Verona. La società non ha trovato l'accordo con il Torino per il centrocampista svedese e la trattativa si è arenata: i veneti avrebbero voluto il giocatore con la formula del prestito secco, i granata invece avrebbero voluto inserire almeno l'obbligo di riscatto se non addirittura vedere subito a titolo definitivo il giocatore che non rientra più nei piani di Walter Mazzarri.



Per questo motivo Gustafson andrà alla Cremonese, in serie B: i grigiorossi acquisteranno il giocatore in prestito con diritto di riscatto e obbligo in caso di promozione in serie A.