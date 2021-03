Come racconta La Gazzetta dello Sport da casa Torino, ieri pomeriggio Andrea Belotti ha rimesso piede al Filadelfia, dopo essersi lasciato alle spalle diciotto giorni con il Covid-19. Il capitano granata ha cominciato un allenamento personalizzato: andrà in panchina con l’Inter, ma inizia a lavorare per sperare di ritrovare la forma per il recupero di mercoledì con il Sassuolo.