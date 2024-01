Torino, vertice tra Cairo e l'intermediario di Doig: il punto

C'era anche Paolo Busardò tra gli spettatori di Torino-Napoli, ieri pomeriggio, allo stadio Olimpico Grande Torino. Busardò è l'intermediario della trattativa tra il Torino e il Verona per Josh Doig e la giornata di ieri è stata l'occasione per Urbano Cairo e Davide Vagnati per fare il punto sulla trattativa.



Il terzino scozzese è l'obiettivo numero della società granata in questa sessione di mercato e il Torino sta cercando di trovare un'intesa per acquistarlo a titolo definitivo.