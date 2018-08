Il Torino quest'oggi ha ufficializzato la cessione in prestito di Karlo Butic alla Ternana, in serie C, ora il direttore sportivo Gianluca Petrachi dovrà cedere altri due giovani: il terzino Alessandro Fiordaliso e l'attaccante Mattia Aramu.



Il primo è nel mirino del Teramo, sul secondo invece c'è l'interesse di tre club: l'Alessandria, il Novara e il Pordenone. Sia Fiordaliso che Aramu lasceranno il Torino con la formula del prestito.