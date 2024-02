Torino, via libera per Buongiorno: ecco quando torna

Redazione CM

"Il controllo eseguito in data odierna ha confermato il buon decorso clinico degli esiti della lussazione di spalla rimediata dal calciatore Alessandro Buongiorno durante il match contro il Cagliari. Verrà quindi a breve terminata la riabilitazione e poi il calciatore potrà riprendere gradualmente gli allenamenti con la squadra".



Questo il comunicato del Torino sulle condizioni del suo leader difensivo, al centro anche di concrete voci di mercato riguardanti il Milan a gennaio. Per il difensore italiano, titolare nella sfida decisiva per la partecipazione agli Europei contro l'Ucraina, ancora qualche giorno per riprendere confidenza col campo e poi si potrà parlare di rientro.



Salterà verosimilmente il recupero contro la Lazio, la prossima di campionato contro la Roma e punterà ad avere un minutaggio ancora da stabilire a inizio marzo contro la Fiorentina; dopodiché, dal Napoli in poi, in assenza di imprevisti riprenderà il suo posto al centro della difesa in attesa che anche Schuurs smaltisca il proprio infortunio, ben più grave.