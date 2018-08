Nonostante la grande concorrenza in attacco, Simone Edera già nelle scorse settimane aveva ribadito la proprio volontà di restare al Torino per giocarsi le sue carte in granata. Ora, dopo gli addii di M'Baye Niang e quello di Adem Ljajic (manca solo l'ufficialità del su passaggio al Besiktas), la scelta dell'ex Primavera si rivela indovinata.



Le possibilità per Edera di mettersi in mostra saranno certamente di più: sono infatti solo quattro gli attaccanti a disposizione di Walter Mazzarri. Oltre all'ex Primavera ci sono Andrea Belotti, Iago Falque e Simone Zaza.