Sandro Federico, direttore sportivo del Teramo, fa il punto sulle uscite del club abruzzese. Queste le sue parole a Il Messaggero: "Più andiamo avanti con il mercato e più sarà difficile. Sia con Amadio che con Mancini siamo fermi, ma in serie D ci sono squadre importanti che si stanno muovendo per costruire una stagione vincente. Le entrate? Con Fiordaliso abbiamo l'accordo da un mese. Aspettiamo l'ok dal Torino per farlo arrivare da noi. Per la mezzala invece non abbiamo fretta. Vogliamo inserire il giocatore più adatto".