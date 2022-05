Il Torino si appresta a mettere a segno il primo acquisto di questa sessione di mercato: Kevin Haveri. Non è certo un nome molto conosciuto ma si tratta di una scommessa del direttore tecnico Davide Vagnati.



Classe 2001, è un terzino sinistro che nell'ultima stagione si è messo in mostra con la maglia del Rimini, in serie D, dove ha conquistato anche la promozione in serie C.



A confermare la trattativa è stato il direttore sportivo del Rimini, Maniero, al Corriere Romagna: "C’è il Torino sulle tracce di Haveri, ci è pervenuta questa offerta importante e quindi abbiamo ritenuto parlarne anche con il padre. È la prima società che si è fatta avanti fino adesso per un nostro giocatore".