Torino, vicino l'accordo con il Reims per Amine Salama

All'ultimo giorno di calciomercato il Torino sta per accontentare Paolo Vanoli: è in arrivo Amine Salama, attaccante del Reims di 24 anni. I granata, dopo l'infortunio di Duvan Zapata di ottobre, hanno cercato di prendere prima Beto dall'Everton, poi Marko Arnautovic, ma, alla fine, sono vicini all'intesa per la punta francese.

ACCORDO VICINO - Come riporta Gianluca Di Marzio, Torino e Reims stanno definendo la trattativa sulla base del prestito con diritto di riscatto fissato a 4 milioni di euro. I granata vogliono chiudere il colpo nelle ultime ore di mercato per dare a Vanoli il rinforzo chiesto per rimpiazzare Duvan.

NUMERI NEGATIVI - In stagione Salama ha giocato 17 partite con il Reims in Ligue 1 senza segnare. L'anno scorso un gol in 15 partite al Caen in Ligue 2 e uno in in 15 gare con il Reims nella prima parte di stagione.