La trattativa per il rinnovo del contratto di Sasa Lukic potrebbe giungere presto al termine. Dopo che il caso riguardante la volontà del giocatore di lasciare il Torino è rientrato, il direttore tecnico Davide Vagnati è tornato al lavoro con l'entourage del centrocampista per cercare un accordo per il prolungamento del contratto (l'attuale scadrà nel 2024).



L'accordo tra le parti è sempre più vicino e presto potrebbe arrivare l'annuncio ufficiale del rinnovo.