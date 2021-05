Joao Pedro è ancora un obiettivo di mercato del Torino. Già un anno fa il brasiliano del Cagliari era stato al centro di una trattativa con il club granata, trattativa che non era poi andata in porto a causa delle richieste economiche della società sarda ritenute eccessive da Urbano Cairo.



L'interesse verso Joao Pedro non è però scemato, ma prima di iniziare una trattativa il Torino ha bisogno di cedere alcuni giocatori in rosa e monetizzare: ogni discorso è quindi al momento fermo.