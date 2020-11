Questo pomeriggio, alle 14, il Torino scenderà in campo contro la Virtus Entella nel quarto turno di Coppa Italia. Sarà una partita storica in quanto sarà la prima volta che le due squadre si affronteranno in una gara ufficiale.



Finora gli unici incontri tra il Torino e la Virtus Entella sono stati in partite amichevoli nelle quali la squadra granata è sempre riuscita ad avere la meglio sugli avversari.