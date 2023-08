, tornato ala titolo definitivo dopo il prestito dal West Ham dell'anno scorso, ha parlato nella conferenza stampa di presentazione:"Il Toro era la mia prima opzione in testa, c'era solo questo desiderio, sono davvero felice e spero di vivere una grande stagione""Londra è Londra ma Torino è la miglior città, c'è un meteo migliore e si può camminare ovunque. Abito in centro, è il posto ideale per me e per la mia famiglia anche perché è simile a Spalato. Anche a mia sorella Blanka (altista di fama mondiale, ndr) piace Torino, mi ha promesso di venire a visitarla con me"."C'erano squadre interessate a me, ma io avevo solo un'opzione in testa. Avevo una sorta di patto con il Toro, è stata una scelta molto semplice""Sono grandi giocatori e veloci, bravi nell'uno contro uno. Non c'è differenza per me, sono forti ma dipende dal mister chi giocherà. E sono entrambi importanti per la squadra"- "Il club sta lavorando per arrivare ad un altro livello, un livello superiore, e si vuole alzare l'asticella. Sta davvero prendendo la direzione giusta"- "Nella scorsa stagione ci siamo arrivati vicini, se ripenso ad alcune partite sono ancora incredulo. Speriamo che quest'anno non perderemo tanti punti come l'anno scorso. Dovremo fare bene, poi vedremo dove saremo l'anno prossimo"- "Mi aspetto di più da me stesso, più gol e più assist e spero di farne tanti. L'anno scorso avrei potuto fare ancora meglio, poi ci sono stati dei problemi. Ma prima viene la squadra, poi gli obiettivi personali"