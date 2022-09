Nikola Vlasic è stato tra i protagonisti della vittoria di ieri della Croazia contro l'Austria in Nations League per 3-1: il trequartista del Torino è stato schierato titolare nella nazionale croata ed è stato autore anche dell'assist per il gol del vantaggio croato siglato da Modric.



Buone notizie per Ivan Juric che per la ripresa del campionato contro il Napoli potrà contare su un Vlasic grande forma, come ha dimostrato con la propria nazionale.