Il ct della Croazia, Zlatko Dalic, ha stilato la lista dei 34 calciatori pre-convocati per il Mondiale in Qatar del 2022. Tra questi c'è anche il trequartista del Torino Nikola Vlasic. Nell'elenco dei pre-convocati c'è anche un ex giocatore del Toro, Josip Brekalo.



Portieri: Livakovic (Dinamo), Ivusic (Osijek), Grbic (Atletico Madrid), Kotarski (PAOK), Labrovic (Rijeka).

Difensori: Vida (AEK), Lovren (Zenit), Barisic (Glasgow Rangers), Caleta-Car (Southampton), Juranovic (Celtic), Gvardiol (RB Lipsia), Sosa (Stoccarda), Stanisic (Bayern), Pongracic (Lecce), Erlic (Sassuolo), Sutalo (Dinamo).

Centrocampisti: Modric (Real Madrid), Kovacic (Chelsea), Brozovic (Inter), Pasalic (Atalanta), Vlasic (Torino), Ivanusec (Dinamo), Majer (Rennes), Jakic (Eintracht), Sucic (RB Salisburgo), Misic (Dinamo).

Attaccanti: Perisic (Tottenham), Kramaric (Hoffenheim), Brekalo (Wolfsburg), Petkovic (Dinamo), Orsic (Dinamo), Budimir (Osasuna), Livaja (Hajduk), Colak (Glasgow Rangers)