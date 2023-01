Nel pre partita di Fiorentina-Torino Nikola Vlasic ha parlato dei motivi che l'hanno spinto ad accettare il club granata: "La presenza di Juric è stata fondamentale. Il suo modo di fare calcio è famoso e mi ha attratto - sono le parole riportate dai canali ufficiali della Serie A - Quando si è in una squadra che lotta per non retrocedere è chiaro che per giocatori creativi come me sia più difficile".