Mergim Vojvoda, autore del gol con il quale il Torino ha battuto il Parma, parla a Sky Sport: "Sono contento che abbiamo vinto e l’abbiamo fatto per 1-0. È il mio primo anno in A, abbiamo cambiato allenatore e io quando gioco voglio fare il mio meglio. Che giochi io o Singo non è importante, l’importante è vincere. Non siamo ancora in una posizione tranquilla. Tutta la settimana Nicola mi ha detto che il Parma ha preso tanti gol sul secondo palo, alla fine ha pagato".