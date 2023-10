Mergim Vojvoda potrebbe giocare in un ruolo diverso dal solito domani contro il Lecce: considerata l'emergenza difensiva (Perr Schuurs ha già terminato la stagione, Koffi Djidji è ancora indisponibili, David Zima non è al meglio), Ivan Juric ha provato il kosovaro come terzo di difesa. Una soluzione questa che potrebbe adottare già domani al Via del Mare.