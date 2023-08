Mergim Vojvoda è uno dei giocatori che potrebbero lasciare il Torino in questa sessione di mercato ma, per il momento, non sono ancora arrivate offerte allettanti per il terzino kosovaro.



Il contratto di Vojvoda con il Torino scadrà il prossimo 30 giugno e la società granata non ha intenzione di perderlo a parametro zero, per questo motivo la cessione potrebbe essere anticipata a quest'estate, in modo che il presidente Urbano Cairo possa monetizzare dalla sua cessione.