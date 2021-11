Mergim Vojvoda è stato uno dei protagonisti della partita giocata dal Torino contro la Roma e persa 1-0 nonostante la buona prestazione. Il terzino kosovaro non si è però perso d'animo nonostante la sconfitta e guarda al futuro con fiducia, come dimostra il post che ha pubblicato su Instagram.



"​Hard Time make strong MEN" ovvero "Tempi duri fanno gli uomini forti" ha scritto Vojvoda sul proprio profilo social. E questo per il Torino è un momento duro.