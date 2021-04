Non ha particolarmente brillante ma, quando è stato chiamato in causa, non ha neppure mai particolarmente sfigurato: parliamo di Mergim Vojvoda, terzino destro arrivato in estate dallo Standard Liegi che, pur avendo perso il posto da titolare in favore di Wilfried Singo, ha sempre risposto presente quando Marco Giampaolo prima e Davide Nicola gli hanno dato fiducia.



Per questo motivo la conferma di Mergim Vojvoda per la prossima stagione sembra certa, anche se le aspettative sul terzino kosovaro erano inziialemtne superiori.