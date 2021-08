Per Magnus Warming potrebbe già essere arrivato il momento di preparare le valigie e lasciare il Torino. L'esterno d'attacco danese, arrivato a inizio luglio dal Lingby, non ha convinto Ivan Juric dimostrando di essere ancora troppo acerbo per la serie A italiana.



Per questo motivo in casa granata si sta pensando a una cessione in prestito di Warming, magari in serie B, in modo che possa giocare con maggiore continuità e abituarsi sempre più al campionato italiano.